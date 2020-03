Tlc: Open Fiber, siamo in prima linea nella digitalizzazione del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber - scrive la stessa azienda - ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce nel capoluogo lucano. La rete a banda ultra larga è già disponibile nei rioni Poggio Tre Galli, Risorgimento, Cocuzzo-Serpentone, Mancusi, Gallitello e Macchia Giocoli. Open Fiber sta comunque proseguendo i lavori per raggiungere le oltre 21mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè fibra fino a casa). Open Fiber a Potenza sta complessivamente stendendo circa 13 mila km di fibra ottica per la realizzazione di una nuova infrastruttura in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e "a prova di futuro". (segue) (Com)