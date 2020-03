Tlc: Open Fiber, siamo in prima linea nella digitalizzazione del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber è un operatore wholesale only - si spiega ancora nella nota - in quanto non vende servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Fibra City, Sorgenia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e WindTre sono le aziende partner che per prime stanno commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Potenza, ma nei prossimi mesi altri operatori cominceranno a erogare servizi sfruttando l’infrastruttura Ftth di Open Fiber. (Com)