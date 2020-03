Coronavirus: Fontana, in provvedimento governo alcune cose vanno corrette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho finito l'incontro quotidiano con i sindaci e i rappresentanti Anci e abbiamo esaminato il provvedimento del governo, che dovrà essere riguardato e riesaminato, ci sono alcune cose che vanno corrette, ma il dialogo con il governo prosegue per cercare di migliorare ulteriormente il documento". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana a Palazzo Lombardia a Milano. "Il documento ha bisogno di alcuni approfondimenti e chiarimenti, oggi riprenderemo i rapporti con il governo e gli stakeholder per dare risposte ancora più chiare e più precise - ha aggiunto il governatore lombado - I due principi che abbiamo come punto di riferimento sono la tutela della salute dei nostri cittadini e la salvaguardia di tutti quei lavoratori che fanno parte di quelle filiere che sono imprescindibili per la vita quotidiana della nostra regione". In un post su Facebook il governatore ha aggiunto: "Bisogna risolvere alcuni temi ancora irrisolti, a partire dalla sicurezza dei lavoratori impegnati nelle filiere produttive lasciate operative dal decreto". (Rem)