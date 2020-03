Romania: coronavirus, difensore civico chiede istituzione dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il difensore civico romeno, Renate Weber, ha chiesto al presidente Klaus Iohannis di dichiarare lo stato di emergenza per l'emergenza coronavirus. "Il difensore civico, in quanto garante costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali, prendendo atto delle misure amministrative adottate negli ultimi giorni nell'azione per combattere la diffusione del Covid-19, chiede al presidente della Romania di dichiarare lo stato di emergenza e al parlamento della Romania di approvarlo, ai sensi dell'articolo 93, paragrafi 1 e 2 della Costituzione romena", viene riportato in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Il difensore civico afferma di non "mettere in dubbio l'adeguatezza delle misure adottate finora, la necessità di limitare alcuni diritti, ma ciò è obbligatorio come previsto dalla Legge fondamentale in casi eccezionali". "Questi sono i requisiti dello stato di diritto, in cui la limitazione dei diritti e delle libertà può essere fatta solo alle condizioni dell'articolo 53 della Costituzione della Romania", si legge nel comunicato. (Rob)