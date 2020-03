Coronavirus: Zanichelli (M5s), massima attenzione organi vigilanza Borsa per evitare speculazioni

- Davide Zanichelli, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Finanze alla Camera, invita le autorità competenti a vigilare sulle Borse, sulla base di quanto sta accadendo con il Covid-19. "Alla luce dell'elevata incertezza che sta colpendo i mercati finanziari in questa fase - sottolinea il parlamentare in una nota - auspichiamo la massima attenzione da parte di Consob e degli organi di Vigilanza. Bisogna evitare che questa emergenza, con i ribassi degli ultimi giorni - continua Zanichelli - sia l'occasione per soggetti con finalità speculative di porre nel mirino i nostri gioielli nazionali, da comprare a prezzi di saldo. In una fase in cui tutto il Paese è unito nell'affrontare questa emergenza, non possiamo consentire che qualche avvoltoio operi indisturbato". (Com)