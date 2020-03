El Salvador: coronavirus, presidente Bukele annuncia "quarantena nazionale"

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha decretato una quarantena nazionale per un periodo di 21 giorni per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Parlando ieri sera in diretta televisiva il capo dello stato ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Sono inoltre sospese tutte le attività che prevedono grandi assembramenti. Il provvedimento vieta l’ingresso nel paese a tutte le persone non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. Le persone autorizzate a entrare nel paese che provengono dalle zone maggiormente colpite dal virus saranno sottoposte a un isolamento di 30 giorni, prima di poter circolare liberamente. “Se paesi come l’Italia hanno sofferto tanto, noi che siamo un paese povero dobbiamo essere pronti, con i protocolli attivati”, ha detto Bukele. El Salvador è tra i paesi della regione a non avere registrato ancora alcun caso di contagio accertato. (segue) (Mec)