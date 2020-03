Messico: coronavirus, Volkswagen non interrompe operazioni a Puebla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa automobilistica Volkswagen ha annunciato che non ha intenzione di chiudere le operazioni dello stabilimento di Puebla, in Messico, nonostante il passaggio di un fornitore dalla Germania, trovato positivo al test del nuovo coronavirus. "Questa persona, residente in Germania, prima di arrivare in Messico dal suo paese è stata alcuni giorni in vacanza in Italia. Successivamente si è recata in visita nei nostri stabilimenti di Puebla, entrando in contatto con alcuni dei nostri collaboratori a Puebla come a Guantanamo", fa sapere l'impresa in una nota. Avvertiti della possibile emergenza da parte dello staff sicurezza e salute dell'impresa, i dirigenti hanno avito il protocollo del caso. Il paziente è isolato in un ospedale della città, mentre le circa 40 persone con cui è entrato il contatto il paziente sono sotto osservazione. (segue) (Mec)