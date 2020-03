Messico: coronavirus, Volkswagen non interrompe operazioni a Puebla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità riconoscono che esiste la possibilità che il Messico sia considerato uno scalo alternativo per i voli in arrivo dall'Europa, all'indomani del decreto firmato dal presidente Donald Trump sullo stop ai viaggi per i prossimi 30 giorni. "Può effettivamente succedere che si consideri il Messico come una alternativa di spostamento dei connazionali e dei viaggi. Al momento non possiamo saperlo, ma teniamo aperta la comunicazione con le camere del lavoro e le aziende del settore turistico", il viceministro della Salute del Messico, Hugo Lopez-Gatell. Il paese nordamericano ha confermato di essere ancora nello "scenario 1", che si verifica quando il virus viene rintracciato esclusivamente in persone provenienti da oltre confine. (segue) (Mec)