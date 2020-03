Messico: coronavirus, Volkswagen non interrompe operazioni a Puebla (4)

- Al momento si stanno applicando "tutte le misure di contenimento, rilevazione in anticipo dei casi, isolamento e studio dei contatti per interrompere il possibile contagio", ha detto il funzionario segnalando che ad oggi non sono rilevati gli estremi per la chiusura delle frontiere. Ad oggi, Città del Messico si prepara con tutti i mezzi per affrontare un'emergenza che "sa di poter peggiorare". Una politica che non cambia nonostante la dichiarazione di pandemia pronunciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il responsabile dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), Jean Marc Gabastou, ha precisato che la dichiarazione non comporta un aggravamento dell'evoluzione epidemiologica della Covid-19, malattia che già veniva considerata grave, ma che ora è certificata come molto estesa a livello territoriale. (Mec)