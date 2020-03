Coronavirus: Piemonte, morte altre 5 persone, sale a 25 il numero di vittime

- Sono cinque in più, rispetto a ieri, le persone morte per coronavirus in Piemonte, che portano a 25 il totale sul territorio regionale. Lo rende noto la Regione Piemonte. Si tratta di tre uomini (uno alessandrino di 92 anni mancato ad Alessandria, un cosentino di 65 anni a Torino, e un torinese di 87 anni ad Ivrea) e due donne (una torinese di 59 anni a Torino e una cuneese di 86 anni a Bra). (Rpi)