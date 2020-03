Libia: l'Egitto chiede all'Onu di fermare il trasferimento di combattenti stranieri dalla Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra ha denunciato nei giorni scorsi l'arrivo in Europa di 200 combattenti siriani filo-turchi tramite la Libia. In un rapporto, l'organizzazione non governativa ha denunciato che "200 mercenari filo-turchi sono emigrati attraverso il Mediterraneo dalle coste della Libia verso l'Europa e hanno già raggiunto i paesi dell'Europa meridionale". I combattenti in questione proverrebbero dalle fazioni della Divisione Mu'tasim, della Sultan Murad Brigade, della North Falcons Brigade, delle milizie Hamzat e Suleiman Shah. "Fonti attendibili hanno informato l'Osservatorio siriano che circa 40 miliziani di Hamzat e di altre fazioni sono fuggiti in Italia nelle ultime ore, portando il numero di combattenti siriani fuggiti dalla Libia in Europa a circa 200", ha spiegato l'Osservatorio. A questi combattenti, l'Ong ne aggiunge altri 117 uccisi a Tripoli negli scontri con le forze di Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna) che assedia la capitale dal 4 aprile 2019. L'Osservatorio ha aggiunto in una dichiarazione che i mercenari uccisi sono stati portati dal governo turco a Tripoli per combattere nei ranghi del Governo di accordo nazionale (Gna), l'organo esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il numero di combattenti siriani che hanno raggiunto Tripoli fino ad ora è aumentato a 4.750, mentre più di altri 1.900 vengono addestrati in Turchia per unirsi presto ai loro commilitoni in Libia, ha aggiunto la stessa fonte. (Cae)