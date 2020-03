Coronavirus: Fontana, evoluzione epidemiologica continua, zone più colpite Bergamo e Brescia

- "La situazione epidemiologica continua, non abbiamo ancora numeri definitivi, ma dando un'occhiata ai primi dati dell'unità di crisi l'evoluzione continua". Lo ha dichiarato a Palazzo Lombardia il governatore lombardo Attilio Fontana in merito all'emergenza coronavirus. "Dobbiamo tenere sempre più strette le maglie dei contagi e far sì che i cittadini si attengano sempre più rigorosamente alle normative", ha sottolineato Fontana, aggiungendo che le zone più colpite sono ancora quelle della provincia di Bergamo e Brescia. (Rem)