Coronavirus: Giacomoni, da Forza Italia massimo sostegno al Paese

- Per Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, "finalmente il governo ha ascoltato le opposizioni ed ha adottato misure forti per contenere il contagio. Forza Italia continuerà a collaborare anche dal punto di vista tecnico - ha annunciato il parlamentare in una dichiarazione ai telegiornali - per garantire a tutti (famiglie, imprese, commercianti, artigiani, liberi professionisti), il massimo sostegno anche dal punto di vista economico".(Rin)