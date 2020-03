Speciale energia: Opec modifica al ribasso previsioni crescita dell’offerta dei paesi non aderenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha modificato nuovamente al ribasso le sue stime relative alla crescita dell’offerta di greggio per le nazioni non aderenti al cartello portandole a 1,76 milioni di barili al giorno. Lo si apprende dal rapporto Opec odierno, stando al quale la decisione è stata presa a fronte del mancato raggiungimento di un accordo al termine dell’ultima riunione Opec+ sui tagli alla produzione di petrolio. “Le stime riviste riguardano prevalentemente la Russia, la Thailandia, l’Indonesia e l’Oman, e in misura più lieve anche gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, la Colombia, la Norvegia, l’Azerbaigian e la Malesia”, si legge nel documento. (Rum)