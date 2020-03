Speciale energia: il crollo dei prezzi del petrolio mette a rischio le economie del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra sulle quote di produzione iniziata la scorsa settimana con il fallimento della riunione di Vienna del gruppo Opec+ per trovare un accordo per mitigare gli effetti del coronavirus sui mercati petroliferi potrebbe avere gravi conseguenze sulla crescita economica dei paesi del Golfo. Se da un lato l’Arabia Saudita, il principale produttore dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), gli altri partner del Consiglio di cooperazione del Golfo temono serie conseguenze sulle proprie economie. In particolare l’Oman, paese non membro Opec ma fortemente dipendente dalla domanda di greggio cinese, rischia una crisi senza precedenti e di dover richiedere prestiti internazionali a fronte di debito sovrano già fortemente deteriorato. Emirati, Bahrein e Kuwait temono per le loro economie e soprattutto per i propri piani di rilancio dei settori non petroliferi avviati in questi anni. I prezzi del petrolio sono crollati nei giorni scorsi a causa degli effetti sull’economia cinese, e ora a livello globale, della diffusione del coronavirus e soprattutto a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), guidato dall’Arabia Saudita, e i produttori al di fuori del Cartello, capeggiati dalla Russia. L’Arabia Saudita, che premeva per il taglio di 1,5 milioni di barili al giorno, ha ricevuto un secco rifiuto da Mosca non disposta a fare ulteriori sacrifici. La compagnia saudita Aramco ha quindi annunciato la riapertura della propria produzione a livelli massimi dal 2014, dicendosi pronta ad immettere sul mercato già ad aprile fino a 12,3 milioni di barili di petrolio al giorno. L'aumento dell'offerta - oltre il 25 per cento in più rispetto alla produzione del mese scorso - pone Aramco al di sopra della sua massima capacità sostenibile, indicando che il regno sta anche sfruttando i suoi inventari strategici per scaricare quanto più greggio sul mercato il più rapidamente possibile. (Res)