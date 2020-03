Speciale energia: Usa, Casa Bianca pronta ad aiuti federali per settore petrolifero

- La Casa Bianca sta prendendo in seria considerazione l'idea di stanziare fondi federali per i produttori di petrolio e gas naturale Usa colpiti dal crollo dei prezzi a causa dell'epidemia di coronavirus. Inoltre diversi funzionari vicini al governo Usa stanno chiedono aiuto. Lo scrive il "Washington Post" citando fonti anonime. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha puntato sulla crescita della produzione di petrolio e gas naturale sotto la sua amministrazione, celebrando l'andamento del settore in stati cruciali per la sua rielezione come la Pennsylvania. Ma molte compagnie petrolifere e del gas sono state colpite oltre che dai timori per una crisi globale dovuta al coronavirus, dalla guerra dei prezzi scoppiata tra l'Arabia Saudita e la Russia, che ha fatto scendere il petrolio ai minimi di 30 anni. (Nys)