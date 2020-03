Speciale energia: Argentina, settore petrolifero chiede sussidi a produzione per preservare investimenti

- Le maggiori compagnie petrolifere che operano sul mercato argentino chiederanno al governo di Alberto Fernandez di ripristinare un sussidio che fissi il prezzo locale del barile di brent a un livello utile a sostenere la produzione e gli investimenti. La richiesta, segnala il quotidiano specializzato "Ambito", è appoggiata oltre che dalla principale provincia produttrice, Neuquen, anche dal sindacato del petrolio e verrà presentata al ministro della Produzione, Matias Kulfas, in una prossima riunione che si ritiene imminente. A giustificare la richiesta, che se fosse accettata richiederebbe uno sforzo finanziario enorme da parte del governo, è il crollo del prezzo internazionale del petrolio ed il rischio della paralisi della produzione e degli investimenti con la conseguente perdita di posti di lavoro soprattutto nell'area del bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Il ritorno ai sussidi alla produzione di petrolio è stato suggerito dall'ex ministro dell'Energia del governo di Mauricio Macri ed ex Ceo della filiale locale di Shell, Juan Jose Aranguren. Secondo Aranguren, che oggi esercita come consulente, sarebbe opportuno "isolare l'Argentina dalle variazioni del mercato globale". L'ex ministro ha inoltre affermato che esiste una "concordanza di vedute" su questo punto tra produttori, autorità provinciali e sindacati. Sulla stessa linea anche il segretario della Federazione sindacale argentina del petrolio, Pedro Milla, secondo il quale la situazione attuale "è preoccupante" e un eventuale sussidio "permetterebbe la preservazione dei posti di lavoro e garantirebbe la continuità degli investimenti". (Abu)