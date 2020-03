Speciale energia: Bielorussia, nuove proposte a Mosca per forniture greggio dopo calo dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia hanno presentato una serie di nuove proposte alle compagnie petrolifere russe per quanto riguarda le prossime forniture di greggio al paese esteuropeo. Lo ha annunciato il capo del governo di Minsk, Sergej Rumas, aggiungendo che le autorità di Mosca “daranno una risposta nei prossimi giorni, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle principali aziende del settore”. “Il mercato petrolifero ha subito cambiamenti importanti negli ultimi giorni: i prezzi sono calati notevolmente, ed è per questo che abbiamo presentato una serie di nuove proposte a Mosca per quanto riguarda le forniture di greggio alla Bielorussia”, ha detto il premier. (Res)