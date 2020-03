Speciale energia: Russia, crollo prezzi petrolio mette a rischio la transizione politica voluta da Putin

- Lo scontro fra Russia e Arabia Saudita sull’estensione dell’accordo Opec+ ha creato degli scompensi molto più duri del previsto al mercato petrolifero. I prezzi, già provati dal calo della domanda determinato dagli effetti del coronavirus sulle economie di Cina ed Europa, sono decisamente crollati, toccando domenica scorsa un record negativo pari a 34 dollari al barile per quanto riguarda il Brent. Il panico si è rapidamente diffuso anche sui mercati internazionali, con effetti diretti prima sulla Borsa di Londra e poi su quella di Mosca, che lunedì era chiusa per festività nazionale. Le più importanti società russe, non solo energetiche, hanno registrato pesanti perdite e ora ci si domanda se il braccio di ferro che è stata proprio Mosca a innescare con i partner dell’Opec sia stata una mossa così saggia per l’economia russa. Anche il rublo è soggetto in questi giorni a pesanti oscillazioni, proprio per l’impatto che le materie prime di cui la Russia è produttore ed esportatore hanno sulla tenuta della valuta nazionale. Una situazione così critica ha comportato l’immediato intervento della Banca centrale che ha annunciato degli interventi mirati, proprio per garantire la stabilità del rublo. In primis, l’ente di regolamentazione ha disposto la sospensione degli acquisti di valuta estera al fine di aumentare la stabilità monetaria e ridurre la volatilità dei mercati. La Banca centrale, di fatto, ha dovuto tener conto del prezzo reale del petrolio e del suo impatto sulle operazioni del Fondo nazionale di previdenza (il fondo sovrano russo). Secondo il ministero delle Finanze di Mosca, proprio il Fondo sovrano sarà in grado di coprire le perdite di bilancio provocate dal calo dei prezzi di petrolio, nel caso più pessimistico, per un periodo fra i sei e i dieci anni. A partire dal primo marzo, il volume dei Fondo (contabilizzando anche ulteriori ricavi da petrolio e gas) ammontava a circa 118,8 miliardi di euro, pari al 9,2 per cento del Pil russo. Allo stesso tempo, nel caso di una riduzione delle attività del Fondo al di sotto del 5 per cento del Pil, lo sfruttamento della liquidità a livello annuale non dovrebbe superare l'un per cento del Pil. (Rum)