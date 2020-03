Speciale energia: dagli Stati Uniti all'Asia gli effetti della guerra petrolifera tra Riad e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra sulle quote di produzione iniziata la scorsa settimana con il fallimento della riunione di Vienna del gruppo Opec+ per trovare un accordo per mitigare gli effetti del coronavirus sui mercati petroliferi, sta sconvolgendo non solo il settore petrolifero, ma l’intero comparto energetico. Il crollo dei prezzi del greggio registrato lo scorso 9 marzo è stato il peggiore dal 1991 in una sola giornata, portando i principali benchmark a valori che non si vedevano sui mercati dal 2016, con una media pari a circa 35 dollari al barile. La crisi sta colpendo soprattutto i paesi caratterizzati da un bilancio statale dipendente dalle entrate petrolifere come tutti i paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, soprattutto la Russia, l’Azerbaigian e il Kazakhstan. La guerra per l’aumento della produzione, che vede al momento protagonisti Arabia Saudita e Russia avrà inoltre conseguenze devastanti per i produttori di petrolio da scisti bituminosi del Nord America, in particolare quelli statunitensi. Il settore del cosiddetto shale oil, principale fautore del ritorno degli Stati Uniti come primo produttore mondiale di greggio, potrebbe vedere la sua fine, o almeno un deciso ridimensionamento. Gran parte dei produttori statunitensi sono aziende di media grandezza fortemente dipendenti dal credito bancario e dall’andamento delle borse e per essere competitive necessitano di prezzi del greggio tra i 48 e i 54 dollari al barile. I maggiori importatori asiatici come Cina, Giappone e Corea del Sud, motori della domanda di petrolio, avranno un giovamento delle loro bilance commerciali grazie ai prezzi favorevoli. Di contro vi saranno significative ricadute sul fronte della politica economica, ad esempio quella relativa ai mix energetici nazionali e alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che dovranno reggere un brusco aumento della competitività dei combustibili fossili. I prezzi del petrolio sono crollati nei giorni scorsi a causa degli effetti sull’economia cinese, e ora a livello globale, della diffusione del coronavirus e soprattutto a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), guidato dall’Arabia Saudita, e i produttori al di fuori del Cartello, capeggiati dalla Russia. L’Arabia Saudita, che premeva per il taglio di 1,5 milioni di barili al giorno, ha ricevuto un secco rifiuto da Mosca non disposta a fare ulteriori sacrifici. La compagnia saudita Aramco ha quindi annunciato la riapertura della propria produzione a livelli massimi dal 2014, dicendosi pronta ad immettere sul mercato già ad aprile fino a 12,3 milioni di barili di petrolio al giorno. L'aumento dell'offerta - oltre il 25 per cento in più rispetto alla produzione del mese scorso - pone Aramco al di sopra della sua massima capacità sostenibile, indicando che il regno sta anche sfruttando i suoi inventari strategici per scaricare quanto più greggio sul mercato il più rapidamente possibile. (Res)