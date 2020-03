Speciale energia: Lukoil, progetto per sviluppo giacimento emiratino di Ghasha al via nel 2022

- Il progetto per lo sviluppo del giacimento emiratino di gas offshore Ghasha, nel Golfo Persico, con la partecipazione della compagnia energetica russa Lukoil potrà essere avviato nel 2022. Lo si apprende da una presentazione pubblicata dalla società russa. Lo scorso ottobre, Lukoil ha firmato con il principale produttore statale degli Emirati Arabi Uniti, la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) un accordo per esplorare forme di cooperazione in relazione al progetto di Ghasha. Il documento è stato firmato durante la visita ad Abu Dhabi del presidente russo Vladimir Putin. "Lo sviluppo del progetto per il giacimento a gas di Ghasha è il primo di Lukoil negli Emirati Arabi Uniti e siamo lieti di collaborare con Adnoc e il Fondo per investimenti diretti russo (Rdif)”, ha dichiarato Vagit Alekperov, presidente di Lukoil. Il progetto prevede la produzione di oltre 40 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale e 120.000 barili al giorno di petrolio greggio e condensa di gas. Secondo quanto riferito dall’Rdif in una nota, il gas naturale sarà sufficiente per fornire elettricità a oltre 2 milioni di abitazioni. (Rum)