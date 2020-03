Speciale energia: Russia, fatturato dell'export di Gazprom calato del 41,1 per cento a gennaio

- I ricavi della compagnia energetica russa Gazprom derivanti dalle esportazioni di gas nel mese di gennaio 2020 sono diminuiti del 41,1 per cento rispetto al primo mese dell'anno scorso e hanno superato di poco i 3 miliardi di dollari. È quanto riferisce il Servizio doganale federale della Russia. Le forniture sono diminuite dell'11 per cento, a 18,3 miliardi di metri cubi. Gazprom ha dunque perso circa 2 miliardi di dollari, mente le entrate del bilancio dai dazi all'esportazione del gas sono diminuite di 600 milioni di dollari. I dati della Dogane non indicano le quote relative ai paesi non appartenenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi), che in condizioni normali costituiscono la maggior parte delle entrate delle esportazioni di Gazprom. Secondo le stime dell'agenzia di stampa "Interfax", a gennaio le esportazioni attraverso gasdotto verso paesi non Csi potrebbero aver ammontato a circa 13,4 miliardi di metri cubi. (Rum)