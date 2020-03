Coronavirus: Orfini (Pd), garantire sicurezza lavoratori o sospendere attività

- "Oggi molti lavoratori stanno criticando la scelta di lasciare aperte fabbriche e stabilimenti pur con la richiesta che vengano osservate le norme di sicurezza sanitaria. Lo capisco e penso che le loro preoccupazioni vadano ascoltate". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, che in un messaggio ha sottolineato che "soprattutto in aziende medio piccole non sarà semplice garantire quelle misure", prosegue. "Perché la tutela della salute dei lavoratori non può essere delegata alla buona volontà del datore di lavoro Perché in alcune zone d'Italia anche trovare una mascherina oggi è complicato. E non penso si possa nemmeno risolverla usando lo strumento delle ferie, perché anche questo in qualche modo vorrebbe dire scaricare sui lavoratori". Per il parlamentare "noi tutti, parlamento e governo, dobbiamo da subito capire se ci sono davvero le condizioni per garantire quei lavoratori e come farlo. Altrimenti meglio estendere le chiusure temporanee anche alla larga parte di quelle attività, per quanto ciò sia doloroso". (Rin)