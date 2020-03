Polonia: sondaggio Cbos, Duda favorito in secondo turno elezioni presidenziali

- Secondo un recente sondaggio effettuato dal centro Cbos, il presidente polacco uscente, Andrzej Duda, sarebbe favorito su tutti gli avversari in un eventuale ballottaggio per le elezioni del capo dello Stato. Stando alle risposte degli intervistati, Duda vincerebbe con la percentuale più schiacciante contro il candidato di Konfederacja, Krzysztof Bosak (56 per cento contro 13 per cento). Otterrebbe un risultato significativo anche contro il candidato di Lewica, Robert Biedron (56 contro 27) e contro il candidato indipendente Szymon Holownia (54 contro 27). La distanza si ridurrebbe invece se al ballottaggio Duda dovesse confrontarsi con la candidata di Piattaforma civica, Malgorzata Kidawa-Blonska. In questo caso il capo di Stato uscente conquisterebbe il 54 per cento dei voti, contro il 29 per cento della vicepresidente del Sejm. Se a sfidarlo dovesse essere infine il presidente del Partito popolare polacco (Psl), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quest'ultimo perderebbe con il 31 per cento contro il 54 per cento di Duda. (Vap)