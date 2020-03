Coronavirus: Boccalini (Taxi Blu), spostarsi solo se serve e con autocertificazione

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi dichiara in una nota: “In linea e nel pieno rispetto di quelle che sono le misure prese dal governo in questi giorni e nelle ultime ore anche noi ci adeguiamo e invitiamo a nostra volta ad adottare comportamenti corretti per la propria salute e per quella delle altre persone. Primo fra tutti quello di restare a casa. Al contempo ricordo che se inevitabilmente ci si dovesse spostare, i nostri taxi sono disponibili, sicuri e sanificati secondo le ordinanze del ministero della salute. Tutti i nostri operatori taxi sono istruiti sulle norme igieniche da adottare per il servizio che svolgono, nella massima tutela loro e del cliente. Per quanti avessero necessità di spostarsi, ricordo che anche in taxi è necessario avere sempre con sé il modulo che attesta il motivo dello spostamento, da compilare a ogni viaggio, che le autorità preposte al controllo potrebbero richiedere. Stiamo vivendo un momento di straordinaria emergenza e comprendiamo quanto sia fondamentale per tutti fare la propria parte". "Il nostro e il mio personale – conclude Boccalini- è un invito a rispettare le norme e le regole di buon senso, cominciando dallo stare a casa per chi può e ricordando che in caso di necessità per spostamenti inderogabili noi taxi ci siamo”. (com)