India: Madhya Pradesh, presidente assemblea statale convoca deputati dimissionari

- Il presidente dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Madhya Pradesh, Narmada Prasad Prajapati, ha convocato i 22 deputati dimissionari del Congresso nazionale indiano (Inc), chiedendo loro di presentarsi entro domani, 13 marzo. L’obiettivo della convocazione è verificare se le lettere di dimissioni siano state firmate volontariamente o sotto qualche forma di pressione. Il Partito del popolo indiano (Bjp) ha chiesto una verifica della maggioranza il 16 marzo, ma il Congresso ha risposto che si procederà solo dopo il chiarimento sulle dimissioni. I 22 membri dell’assemblea dimissionari, tra i quali sei ministri, sono legati a Jyotiraditya Scindia, ex esponente del Congresso, da tempo in contrasto col governo statale guidato da Kamal Nath, passato ieri ufficialmente al Bjp; 19 di loro hanno lasciato Bhopal e si sono recati a Bangalore, nel Karnataka. Se le dimissioni venissero accolte, il numero dei deputati scenderebbe da 228 a 206 e la soglia della maggioranza a 103. Prima degli ultimi sviluppi il Congresso disponeva di 114 seggi contro i 107 del Bjp; il governo, inoltre, aveva l’appoggio di due esponenti del Partito della società maggioritaria (Bsp), di uno del Partito socialista (Sp) e di quattro indipendenti. (segue) (Inn)