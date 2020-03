India: Madhya Pradesh, presidente assemblea statale convoca deputati dimissionari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha organizzato un volo per Jaipur, nel Rajasthan, con 94 dei suoi deputati statali per prevenire contatti col Partito del popolo indiano, che accusa di tentativi di corruzione. Il Bjp, a sua volta, ha trasferito i suoi legislatori a Gurgaon, nell’Haryana. Il partito progressista, con Nath, governa lo Stato dal 2018, dopo un’assenza dal potere locale di quindici anni, ma era da tempo diviso al suo interno tra la fazione di Nath e quella di Scindia, appartenente a un’importante famiglia politica. Scindia, dopo aver incontrato a Nuova Delhi il primo ministro, Narendra Modi, e il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha pubblicato via Twitter una lettera di dimissioni, con data del 9 marzo, inviata alla presidente del Congresso, Sonia Gandhi. Il Congresso, a sua volta, lo ha espulso per attività contrarie al partito. (segue) (Inn)