India: Madhya Pradesh, presidente assemblea statale convoca deputati dimissionari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Madhya Pradesh, nel centro del paese e per questo soprannominato “cuore dell’India”, fu istituito nel 1956, con capitale Bhopal. È il secondo per superficie e il quinto per popolazione, con oltre 75 milioni di abitanti, per il 90 per cento induisti; l’hindi è la lingua ufficiale, ma è presente anche una corposa minoranza parlante marathi, la più consistente al di fuori del confinante Maharashtra. L’economia è incentrata sull’agricoltura, in particolare sulla produzione di soia, ceci, zucchero di canna, riso, mais, cotone, colza, senape e caiano. Esistono, comunque, cinque zone economiche speciali, di cui una a base agricola, una mineraria e tre basate sulle tecnologie informatiche e i servizi collegati. (segue) (Inn)