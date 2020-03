Finestra sul mondo: Italia, critiche a Ue per lentezza aiuti contro coronavirus

- Il governo accusa l'Ue e i paesi membri per la lentezza con cui stanno aiutando l'Italia ad affrontare la pandemia di nuovo coronavirus. Come riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue, l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Maurizio Massari, ha apertamente lamentato la mancanza di solidarietà mostrata verso il paese dai membri dell'Unione europea. "L'Ue deve andare oltre le semplici consultazioni", ha affermato il diplomatico, aggiungendo che l'Europa dovrebbe mettere in campo "azioni di emergenza veloci, concrete ed efficaci". Il punto cruciale, sottolinea il "Guardian", è che i paesi membri dell'Ue non hanno affatto risposto all'Italia quando ha chiesto aiuto in termini di materiali medici e sanitari contro il coronavirus. Germania e Francia sono tra i membri dell'Ue che hanno adottato degli stretti limiti all'esportazione di equipaggiamenti medici. Al contrario, la Cina ha offerto all'Italia di venderle mille apparecchi per la respirazione, due milioni di maschere protettive, 20 mila tute protettive e 50 mila tamponi per effettuare i test diagnostici per il coronavirus. "L'Ue dovrebbe assicurare e coordinare la fornitura dei necessari equipaggiamenti medici e la loro redistribuzione in quei paesi e in quelle regioni che ne hanno più bisogno", ha affermato l'ambasciatore Massari in un contributo per il sito web "Politico", citato dal "Guardian". Il diplomatico ha inoltre affermato: "Oggi questo significa l'Italia, domani potrebbe essere altrove. L'Italia ha già chiesto che sia attivato il Meccanismo europeo di protezione civile per la fornitura di materiali sanitari a scopo individuale, ma sfortunatamente non un singolo paese dell'Ue ha risposto all'appello della Commissione europea. Solo la Cina ha risposto mediante i canali bilaterali. Certamente questo non è un buon segno di solidarietà europea". Ora finalmente, si legge sul "Guardian", nel corso dell'ultimo Consiglio europeo tenutosi in videoconferenza, i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Ue si sono impegnati a una maggiore collaborazione contro il coronavirus e hanno deciso di stanziare fondi fino a 25 miliardi di euro per contrastare la pandemia. In particolare, 7,5 miliardi di euro saranno messi immediatamente a disposizione dalla Commissione europea. La parte restante del finanziamento dovrebbe essere coperta dai governi dei paesi dell'Ue. I fondi, ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, andranno a finanziare "tutti gli strumenti necessari" per affrontare le quattro priorità del momento: contenere il contagio del virus, garantire la disponibilità di materiale medico, promuovere la ricerca di un vaccino e delle cure e gestire le conseguenze economiche dell'epidemia". Come affermato da Michel, sarà la Commissione europea ad acquistare le attrezzature di protezione personale. come tute, mascherine e guanti etc, distribuendole agli Stati membri dell'Ue in base alle rispettive necessità. (Sit)