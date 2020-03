Finestra sul mondo: Germania, coronavirus, ospedali possono gestire condizioni come in Italia

- Mentre la pandemia di nuovo coronavirus si diffonde anche in Germania, gli ospedali del paese “sono in grado di gestire bene condizioni come quelle in Italia”. È quanto affermato da Reinhard Busse, condirettore dell'Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie dell'Università tecnica di Berlino (Tu). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli ospedali tedeschi dispongono di un numero sufficiente di letti e di apparecchiature per la ventilazione meccanica per far fronte a un improvviso incremento dei malati gravi di coronavirus. Pertanto, se il contagio dovesse peggiorare, “tutti i pazienti che necessitano di un'unità di terapia intensiva potrebbero essere trattati come previsto, a condizione che anche il personale sanitario sia disponibile”. Secondo Busse, 100 mila dei 450 mila letti di ospedale in Germania sono attualmente vuoti. Tale disponibilità potrebbe permettere di istituire 50 mila stanze di isolamento per pazienti affetti da coronavirus. Con altri 27 mila letti per la terapia intensiva, il settore ospedaliero tedesco è “ben posizionato su scala internazionale” per far fronte al coronavius. Inoltre, al momento, “non mancano i macchinari per la ventilazione meccanica”. Considerata una durata media di una settimana per curare il coronavirus, gli ospedali della Germania potrebbero accogliere ogni giorno quattromila pazienti in terapia intensiva al giorno. Per Busse, se la metà dei letti di terapia intensiva fosse necessaria per pazienti affetti da altre patologie, “la situazione potrebbe ancora assere gestita anche qualora in Germania si verificassero 20 mila nuovi casi di malattia”. (Sit)