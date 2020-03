Finestra sul mondo: Germania, servizi segreti pongono Ala AfD sotto osservazione

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni tedeschi, ha posto ufficialmente sotto osservazione l'Ala (“Der Fluegel”), corrente ultrà di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Come riferisce oggi il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, in questo modo il BfV ha confermato i sospetti che l'Ala persegua obiettivi di estrema destra. Più volte criticata per le sue posizioni e per i toni radicali che riprendono anche la retorica nazionalsocialista, l'Ala è guidata da Bjoern Hoecke e Andreas Kalbitz, presidenti di AfD rispettivamente in Turingia e in Brandeburgo, due dei Laender in cui il partito riscuote i maggiori consensi. A gennaio del 2019, il BfV aveva classificato l'Ala e la Giovane alternativa (Ja), organizzazione giovanile di AfD, come casi sospetti di estremismo di destra. Settori del BfV premono affinché l'intera AfD venga posta sotto osservazione per il medesimo motivo. Tuttavia, sembra difficile che nel BfV si possa raggiungere il consenso per compiere un passo simile, data la diversità che caratterizza i rapporti tra l'Ala e AfD. Per esempio, in Sassonia o Turingia, la corrente ultrà compone la maggioranza di AfD, ma non è così nei Laender occidentali. Complessivamente, quasi un terzo degli iscritti a AfD dovrebbe appartenere all'Ala, ma l'esatto numero di membri o sostenitori non è noto. La stessa AfD si difende facendo leva su questa incertezza. Il partito ha, infatti, presentato ricorso al tribunale amministrativo di Colonia per impedire che il BfV dichiari l'Ala e la Ja gruppi di estrema destra. Ad assistere AfD è lo studio legale Hoecker di Colonia, di cui da ottobre del 2019 consulente Hans-Georg Maassen, direttore del BfV dal 2012 al 2018. Maassen è stato destituito dall'incarico per aver sottovalutato gli incidenti a sfondo razziale avvenuti a Chemnitz in Sassonia ad agosto di quell'anno e per aver comunicato informazioni riservate a esponenti di AfD. (Sit)