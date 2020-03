Finestra sul mondo: Francia, misure progressive contro coronavirus per evitare il panico

- Per evitare un'ondata di panico, il governo francese sta adottando in modo progressivo una serie di misure volte a contenere la pandemia del nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Le Monde”, spiegando che il paese è in uno “stato di allarme”, sebbene non sia ancora entrato nel terzo stadio della crisi. L'8 marzo scorso Parigi ha vietato tutti i raduni pubblici con più di mille persone, mentre ieri, 11 marzo, sono state vietate le visite alle persone anziane ospiti nei centri specializzati. Questa sera alle 20:00 il presidente Emmanuel Macron si esprimerà sull'argomento. “La nostra strategia è quella di guadagnare tempo per aumentare del 40 per cento il numero di posti in rianimazione e poter assorbire il picco dell'epidemia”, fanno sapere fonti dell'Eliseo. I vertici, però, non vogliono fare paragoni con la situazione italiana. “Non possiamo copiare la nostra risposta in base a quelle dei nostri vicini italiani: il loro sistema ospedaliero non è nello stesso stato del nostro, non abbiamo la stesa piramide di età”, afferma un consigliere presidenziale. Il 10 marzo scorso il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha annunciato che in tutto il paese sono disponibili 5mila posti letto nei reparti rianimazione e altri 7.364 nei reparti di cure intensive. Sul piano politico, invece, c'è un consenso generale tra partiti politici. Solo il Rassemblement National ha denunciato un ritardo nell'organizzazione richiedendo una chiusura delle frontiere. (Sit)