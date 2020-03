Finestra sul mondo: Francia, elezioni municipali, a Parigi una sfida a tre

- Il primo turno delle elezioni municipali di Parigi previsto per il 15 marzo si giocherà tra il sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, la candidata dei Repubblicani, Rachida Dati, e quella de La République en marche, Agnes Buzyn. Lo scrive il quotidiano “Libération”, spiegando che si tratta di una sfida tutta al femminile. Dal punto di vista dell'immagine, questo dato riflette una volontà da parte della politica di prendere in considerazione la questione del genere. Sulla forma, invece, il dibattito appare più calmo e meno violento. Il duello dovrebbe giocarsi da Hidalgo e Dati, visto che Buzyn è entrata tardi nella campagna elettorale, dopo il ritiro di Benjamin Griveaux, travolto da uno scandalo luci rosse scoppiato a causa di alcuni suoi presunti video intimi. Il candidato dei Verdi, David Belliard, viene dato al 10 per cento, mentre il deputato e matematico dissidente di En Marche, Cedric Villani, è al 7 per cento. Buzyn, che nel gruppo di testa viene data come sfavorita, si pone al centro, tendendo la mano a Villani e a Beliard, nonostante abbia delle posizioni più vicine a quelle di Dati. Hidalgo, invece, punta a riunire un'ampia maggioranza della sinistra. (Sit)