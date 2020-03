Finestra sul mondo: Regno Unito, legge di bilancio 2020, spesa a 30 miliardi di sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio del Regno Unito per il 2020, presentata ieri 11 marzo alla Camera dei comuni dal cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, prevede una spesa pari a 30 miliardi di sterline, pari a più di 34 miliardi di euro. E' dal 1992 che il Regno Unito non vedeva un simile livello di spesa pubblica, sottolinea il quotidiano "The Times". Nel prossimo anno di esercizio 2020-2021, che inizierà il 1 aprile, 12 miliardi di sterline (13,6 miliardi di euro) verranno impiegati per contrastare la possibile esplosione della pandemia di coronavirus e le sue conseguenze, con misure immediate a favore del Servizio sanitario nazionale (Nhs), delle amministrazioni pubbliche e delle piccole imprese. L'azione verrà coordinata con la Banca d'Inghilterra, che contestualmente ha ridotto i tassi di interesse ed ha annunciato una serie di stimoli economici. Altri 18 miliardi di sterline (20,4 miliardi di euro) sono stati stanziati per finanziare progetti infrastrutturali volti a rilanciare l'economia del Regno Unito ed a "pareggiare" i livelli di sviluppo tra le diverse regioni del Regno Unito. L'obiettivo è favorire la crescita in Inghilterra settentrionale, arretrata rispetto al sud della regione e a Londra. (Sit)