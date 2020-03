Finestra sul mondo: Spagna, governo riluttante su misure chieste da Comunità Madrid contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per 10 giorni", la Comunità di Madrid ha chiesto al ministero della Salute "misure più forti" per fermare la diffusione del nuovo coronavirus, ma il dicastero guidato da Salvador Illa è stato "riluttante" respingendo le richieste fino al 9 marzo scorso. E' quanto scrive oggi il quotidiano “El Mundo”, citando fonti del Partito popolare (Pp) che governa nella regione insieme a Ciudadanos. "Il ministero ha avuto difficoltà a far avanzare i provvedimenti. Madrid è stata pro-attiva nel proporre soluzioni, ma si sono rifiutate di andare avanti", scrive il quotidiano. Alcune delle iniziative che la presidente della comunità, Isabel Díaz Ayuso, ha chiesto di adottare in anticipo riguardano il rafforzamento del personale ospedaliero, maggiori risorse finanziarie per il sistema sanitario, un piano di shock per gli over 65 e i malati, che sono i gruppi più vulnerabili al virus, il rinvio delle operazioni chirurgiche, un piano di emergenza globale e l'incentivo del telelavoro, hanno detto le fonti a “El Mundo”. Intanto i casi di nuovo coronavirus in Spagna superano i 2.152 mentre i decessi sono saliti a 55. Secondo l'ultimo bilancio le morti nel Paese sono aumentate nelle ultime ore dopo che Madrid ha registrato dieci nuovi decessi, tre nei Paesi Baschi, due in Aragona, uno in Catalogna e Aragona. Anche le Asturie e l'Estremadura hanno registrato un decesso, il primo in queste due regioni. (Sit)