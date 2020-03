Finestra sul mondo: Spagna, coronavirus, governo valuta di ritardare pagamento mutui

- Il governo spagnolo approverà oggi un pacchetto straordinario di misure economiche destinato ad alleviare l'impatto negativo che la crisi del nuovo coronavirus sta causando ad aziende e lavoratori. Secondo quanto appreso dal quotidiano “La Razon”, tra le misure più importanti che l'esecutivo starebbe studiando ci sarebbe il rinvio del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf) per i lavoratori e gli autonomi interessati dall'isolamento sanitario e il rinvio nel pagamento delle imposte delle società colpite nei loro bilanci. Per quanto riguarda la moratoria di tre pagamenti mensili dei contributi di previdenza sociale - che possono essere pagati entro un anno, a partire dal suo accantonamento, senza sovrapprezzi o interessi di alcun tipo -, questo potrebbe essere esteso fino a un anno se le persone colpite si trovassero nelle aree considerate a maggior rischio - al momento la Comunità di Madrid, La Rioja e il Paese Basco. Il presidente Pedro Sanchez si consulterà in giornata con i rappresentanti sindacali dei lavoratori (Ccoo e Ugt) e dei datori di lavoro (Ceoe e Cepyme). Il piano integrerà le misure aggiuntive presentate in settimana da Sánchez per le "famiglie lavoratrici". La flessibilità della forza lavoro sarà sostenuta dal governo in modo che le aziende non debbano ricorrere a licenziamenti, così come la liquidità sarà fornita alle società in difficoltà o con problemi di solvibilità. Ci saranno anche delle agevolazioni fiscali per società e misure per le famiglie che esauriscono i loro benefici sociali o ne hanno bisogno, incluso l'offerta straordinaria di previdenza sociale per compensare i genitori che devono perdere l'orario di lavoro per prendersi cura dei propri figli per la chiusura delle scuole. (Sit)