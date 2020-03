Finestra sul mondo: Usa, coronavirus, Trump chiude gli ingressi dall’Europa per 30 giorni

- Il governo degli Stati Uniti ha deciso di bloccare per 30 giorni i voli dall’Europa, in risposta alla progressiva diffusione globale del nuovo coronavirus, riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità. Rivolgendosi direttamente alla nazione tramite un discorso della durata di circa 10 minuti, il presidente Donald Trump ha spiegato che il blocco dei voli entrerà in vigore dal venerdì a mezzanotte e non coinvolgerà le merci e le persone in arrivo dal Regno Unito o i cittadini statunitensi in Europa. Parlando dall'Ufficio Ovale, Trump ha definito la Covid-19 una "orribile infezione", ma ha aggiunto che gli Stati Uniti sono in grado di affrontare l’emergenza, perché dispongono “dell’economia, del sistema sanitario e dei medici migliori del mondo”. Trump ha ricordato che la sua amministrazione intende stanziare altri 15 miliardi per far fronte alle ricadute economiche della crisi, oltre agli 8,3 miliardi assegnati al contrasto dell’epidemia. Il presidente Usa ha ricordato che il virus è pericoloso soprattutto per le persone anziane o con problemi pregressi, e non per i giovani, che ha tuttavia invitato a collaborare per evitare la diffusione del virus. Trump ha anche affermato che le compagnie di assicurazione sanitaria hanno accettato di rinunciare a tutti i pagamenti a carico dei propri assicurati per i trattamenti legati al coronavirus e di estendere la copertura assicurativa per coprire i trattamenti del virus. Trump ha anche attaccato l’Europa sostenendo che ha fallito nel contenere il virus, visto che a differenza degli Stati Uniti non ha messo in atto le restrizioni sui voli dalla Cina sin dall’inizio. Trump infine precisato che continuerà a monitorare la situazione, pronto a rivedere i provvedimenti se le condizioni dovessero migliorare. Il presidente ha anche annunciato lo stanziamento immediato di 50 miliardi di dollari alla Small Business Administration, da destinare al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalle ricadute economiche della pandemia. Trump ha precisato con un successivo tweet che il blocco dei collegamenti aerei attraverso l'Atlantico non interesserà le merci (Sit)