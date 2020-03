Finestra sul mondo: Usa: primarie, Sanders resta in corsa e chiede a Biden di abbracciare causa progressista

- Il senatore socialista Bernie Sanders ha sfidato il suo rivale, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, ad abbracciare una serie di cause progressiste, all'indomani delle primarie del Partito democratico in sei Stati Usa, che hanno lanciato Biden verso la candidatura alle elezioni presidenziali. Lo scrive il “Wall Street Journal”. Dopo la sconfitta nelle primarie di quattro Stati, Sanders ha ammesso da Burlington, in Virginia, che “non è stata una buona serata per la nostra campagna”, ma ha aggiunto di non volersi fare da parte prima del faccia a faccia televisivo con l'ex vicepresidente domenica a Phoenix, in Arizona, e pressarlo su una serie di questioni politiche. Il senatore del Vermont ha sostenuto che alcune delle sue idee sono popolari tra i democratici, ma ha affermato di essere al corrente che l'establishment democratico ritiene Biden come una scommessa migliore contro il presidente Trump nelle elezioni di novembre. Sanders è soggetto a fortissime pressioni da parte del suo partito a farsi da parte e concedere la vittoria a Biden per evitare a quest'ultimo settimane di dibattiti ed esibizioni pubbliche, che rischierebbero di danneggiare la popolarità dell'ex presidente: negli ultimi mesi, infatti, Biden si è distinto per numerose gaffe e intemperanze verbali. (Sit)