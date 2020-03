Ucraina: valore pensioni medie nel 2019 cresciuto del 16,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle pensioni medie in Ucraina è cresciuto del 16,5 per cento nel corso del 2019. Lo ha reso noto il Fondo pensione dell’Ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Nel corso dell’anno passato, le pensioni medie nel paese sono salite da 2.645 grivnie (circa 91 euro) a 3.082 grivnie (circa 106 euro). Nello specifico, nel 2019 il Fondo pensioni ha fornito pagamenti a 11,3 milioni di persone, per un valore complessivo di 413 miliardi di grivnie (circa 14,3 miliardi di euro). (Res)