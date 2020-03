Coronavirus: De Priamo (Fd'I), vertici Ama tutelino dipendenti

- In questo drammatico momento "invitiamo i vertici di Ama e l'Amministrazione capitolina ad un maggiore impegno per tutelare i dipendenti e gli utenti dall'emergenza Coronavirus e per il dialogo con tutte le forze sindacali". Lo dichiara, in una nota, Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Ho appreso da un confronto con il responsabile della Uil Alessandro Bonfigli - aggiunge - che si è infatti determinata una chiusura inaccettabile in particolare rispetto alle istanze del sindacato che non è stato ricevuto ed ha posto problemi molto seri come quello del trattamento dei rifiuti in questa fase che dovrebbero essere considerati secondo quando segnalato dall'Iss. In presenza di una grave epidemia il tema rifiuti deve ovviamente essere trattato con la massima cautela e con un protocollo rigido che garantisca la sicurezza di lavoratori e utenti anche attraverso una costante opera di sanificazione. Analoghe cautele vanno prese nei confronti di tutte le altre aziende che operano nel settore rifiuti".(Com)