Coronavirus: in giro per Roma violando il decreto, 7 arresti e 43 denunce

- In giro per Roma senza un valido motivo, così come stabilito dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione e il contenimento del covid-19, che prevede gli spostamenti solo ed esclusivamente in caso di emergenza o urgenza. I carabinieri del comando provinciale di Roma, che hanno rafforzato i controlli su strada, nelle ultime ore hanno arrestato 7 persone e denunciate 43 per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, non avendo fornito esigenze motivate sulla loro presenza in strada. Nel dettaglio, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno sorpreso 7 stranieri tra i 36 e i 69 anni, in viale America, nei pressi della fermata metropolitana linea B Eur Fermi, seduti su delle panche e intorno ad un tavolino, mentre giocavano a carte. Il gruppetto ha tentato di allontanarsi disperdendosi tra i passanti, appena visti i carabinieri, ma tutti sono stati fermati. Gli uomini hanno sottoscritto l'autocertificazione, dichiarando di essere fuori dal proprio domicilio per motivi di lavoro, e sono stati arrestati per falsa dichiarazione a un Pubblico ufficiale (art. 495). I sette sono stati posti in libertà con convalida a piede libero, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)