Coronavirus: in giro per Roma violando il decreto, 7 arresti e 43 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Re di Roma, i carabinieri hanno denunciato altri 3 stranieri e un italiano che, in violazione al decreto, stavano consumando alcolici al centro della piazza. Sorpresi a consumare alcolici anche altri 3 stranieri all'esterno di un negozio di alimentari in zona San Pietro. Anche per loro è scattata la denuncia a piede libero. I carabinieri hanno poi denunciato una coppia, lui 33enne e lei 24enne, a bordo di un’auto in via di Valle Aurelia: i due non hanno fornito un valido motivo sul perché si trovassero in strada. Sempre nella notte, un’altra coppia, di 34 e 25 anni, a bordo di un’auto in viale della Tecnica, non si è fermata all’alt dei carabinieri e ha tentato di allontanarsi rapidamente. Dopo un breve inseguimento, l’uomo ha perso il controllo dell’autovettura e ha impattato contro altre auto in sosta in via Lione. I militari hanno subito chiamato i soccorsi, la coppia non ha riportato gravi ferite, ma al termine degli accertamenti il 34enne è risultato guidare in stato di ebbrezza e senza patente, mai conseguita. Per lui è scattata la denuncia. Denuncia per entrambi invece, per la violazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. (segue) (Rer)