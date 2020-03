Coronavirus: in giro per Roma violando il decreto, 7 arresti e 43 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un controllo ancora, in piazza Mancini, i carabinieri hanno notato 3 stranieri che chiacchieravano in strada, non giustificando la loro presenza con motivate esigenze. Anche loro sono stati denunciati per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Denunciato dai carabinieri anche un 32enne straniero che, senza nessun motivo, si aggirava nella stazione ferroviaria di Roma Termini. Altre 6 persone sono state denunciate tra i quartieri di Centocelle, Cinecittà e Tor Pignattara, perché in giro in auto senza valido motivo. Anche sul litorale, a Pomezia, i carabinieri hanno denunciato 5 persone trovate in strada senza esigenze urgenti. Altre 3 persone sono state denunciate perché sorprese dai militari tra le vie di Vitina. Non hanno fornito motivate esigenze in merito al loro allontanamento dalle rispettive residenze. I controlli dei carabinieri sono stati estesi anche nei comuni alle porte della Capitale, dove altre 5 persone sono state denunciate perché in giro a piedi, senza motivo, nel centro di Colleferro, di Bellegra e di Genzano. (Rer)