Cina: coronavirus, Pechino respinge commenti Usa "immorali e irresponsabili" su diffusione contagio

- La Cina ha criticato gli Stati Uniti per i commenti "immorali e irresponsabili" nell'attribuire a Pechino la responsabilità del peggioramento globale della pandemia di Covid-19. Ieri, il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien, ha accusato la Cina di una risposta lenta alla comparsa iniziale del coronavirus. "Sfortunatamente, anziché utilizzare le migliori pratiche, questo focolaio a Wuhan è stato coperto", ha detto ieri O'Brien. A tal proposito, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha replicato nel corso di una conferenza stampa a Pechino che osservazioni "immorali e irresponsabili" di alcuni funzionari non vanno in aiuto degli sforzi contro l'epidemia negli Stati Uniti. "Gli sforzi della Cina per rallentare la diffusione hanno dato tempo al mondo per prepararsi all'epidemia", ha affermato Geng. "Vogliamo che i funzionari negli Stati Uniti in questo momento concentrino le loro energie sulla risposta al virus e sulla promozione della cooperazione, e non sul trasferimento della colpa alla Cina", ha aggiunto il portavoce.(Cip)