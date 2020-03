Roma: cadavere ritrovato in grotta sulla Flaminia, indagini in corso

- Il corpo di un uomo è stato ritrovato questa mattina alle 10 circa, in un anfratto sulla via Flaminia a Roma, all’altezza del chilometro 12, in località Grottoni, nei pressi della stazione La Celsa. Si tratterebbe di un senza tetto di circa 45 anni di nazionalità romena. A segnalare la presenza del cadavere agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sono stati due senza tetto, connazionali della vittima. La salma era in una specie di grotta ricavata nel tufo. Sul posto il medico legale. Si ipotizza che l’uomo sia morto per cause naturali ma le indagini sono ancora in corso da parte degli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia. (Rer)