Cina: peste suina, sette nuovi casi fra maiali trasportati illegalmente nel Sichuan

- Il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Cina ha riferito oggi che la provincia del Sichuan ha rilevato un nuovo caso di peste suina africana in un carico di suini trasportati illegalmente da altre province. Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero, il nuovo caso trovato a Leshan, nella provincia del Sichuan, è stato identificato su un camion che trasportava 111 maiali da altre province che avrebbe ucciso sette esemplari. La malattia mortale, rilevata per la prima volta in Cina nell'agosto 2018, ha ridotto di quasi il 50 per cento la massiccia mandria di maiali del paese. (segue) (Cip)