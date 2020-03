Cina: peste suina, sette nuovi casi fra maiali trasportati illegalmente nel Sichuan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La malattia, che è mortale per i maiali ma non nuoce agli esseri umani, è emersa in Cina per la prima volta nel 2018. Da allora, le mandrie di maiali nel paese sono diminuite di quasi la metà mentre i ricercatori di vari paesi del mondo hanno cercato di sviluppare un vaccino. "Il vaccino è attualmente il più promettente per la produzione commerciale e fornirà importanti mezzi tecnici per l'efficace prevenzione e controllo della peste suina africana in Cina e in altri paesi correlati", ha dichiarato l'istituto di Harbin. Non è stata data alcuna indicazione però su quando il vaccino sarà messo in produzione. (segue) (Cip)