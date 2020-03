Cina: peste suina, sette nuovi casi fra maiali trasportati illegalmente nel Sichuan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano, all'inizio di quest'anno, la Società statunitense di microbiologia ha dichiarato che gli esperti accademici e del governo degli Stati Uniti hanno sviluppato un vaccino contro la peste suina che si è dimostrato efficace al cento per cento. Alcuni esperti, però, hanno avvertito che, pur mostrando risultati promettenti, il vaccino proveniente dagli Usa è ancora lontano dalla disponibilità per gli agricoltori, che potrebbero dover attendere addirittura qualche anno. Lo sviluppo di vaccini ufficiali in Cina ha avuto la priorità dopo che vaccini sperimentali non autorizzati contro la malattia sono stati utilizzati per tentare di immunizzare milioni di maiali nel paese. Secondo i media locali, la somministrazione di vaccini illegali ha causato una situazione di "caos" a causa dei loro diversi livelli di efficacia. (segue) (Cip)