Cina: peste suina, sette nuovi casi fra maiali trasportati illegalmente nel Sichuan (5)

- I prezzi del maiale, un alimento base dell'alimentazione in Cina, sono saliti alle stelle nei mesi scorsi, principalmente a causa della peste suina africana oltre che per fattori ciclici: secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), il prezzo dei suini vivi è salito a 29,4 yuan (3,49 dollari) per chilogrammo a metà di settembre, raddoppiando rispetto all'agosto del 2018, quando è emersa l'Asf. (Cip)