Moldova-Ungheria: premier Orban oggi in visita a Chisinau

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban avvia oggi una visita ufficiale a Chisinau. Durante la visita verrà firmata una dichiarazione sulla partnership strategica tra la Moldova e l'Ungheria. Come precedentemente annunciato dal presidente moldavo, Igor Dodon, il capo del governo ungherese sarà accompagnato da un gruppo di agenti economici, e Budapest potrebbe anche offrire un credito di 100 milioni di euro per gli imprenditori magiari che vogliono sviluppare attività in Moldova. A febbraio, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha fatto visita a Chisinau, seguito da una visita del capo della diplomazia moldava, Aureliu Ciocoi, a Budapest. Alcuni esperti evidenziano che Dodon starebbe seguendo le orme dell'ex presidente comunista Vladimir Voronin, enfatizzando le relazioni con l'Ungheria; questa mossa, a loro modo di vedere, dimostrerebbe ulteriormente l'isolamento internazionale di Chisinau. "Dodon sta cercando il sostegno di leader autoritari e populisti, come Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan o Viktor Orban, il cui partito, Fidesz, è stato sospeso dal Partito popolare europeo a causa di slittamenti antidemocratici", osservano gli esperti. (Moc)